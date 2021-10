Jörg Draeger wartet auf neue Gegner:innen bei "Geh aufs Ganze!"

Für die Neuauflage der Kult-Gameshow "Geh aufs Ganze!" sucht Jörg Draeger neue Gegner:innen. In drei Prime-Time-Ausgaben der SAT.1-Show zockt Jörg Draeger mit zufällig ausgewählten Kandidat:innen aus dem Studio-Publikum. An der Seite des Zockerkönigs wird "Geh aufs Ganze!" von Daniel Boschmann moderiert.

Das sagt Jörg über die Show:

Jörg Draeger: "Wie einst geht es um Tore, Umschläge, Autos, Reisen und wunderbare Preise. Aber es geht natürlich auch um das schönste Nichts der Welt – den Zonk. Wer hat den Schneid, gegen den König der Zocker in der Arena von SAT.1 anzutreten und allen Versuchungen zu trotzen?"

Produziert wird "Geh aufs Ganze!" von der UFA Show & Factual im Auftrag von SAT.1 ab Donnerstag, 4. November 2021 in Köln. Alle Zusehenden im Publikum können in den einzelnen Spielrunden durch eine zufällige Auswahl zur Kandidatin oder zum Kandidat von „Geh aufs Ganze!“ werden und mit Jörg Draeger spielen. Tickets gibt es unter https://www.ufa.de/ticketing/geh-aufs-ganze.

So funktioniert "Geh aufs Ganze!"

Gut gezockt oder schlecht gezonkt? Eine Kandidatin oder ein Kandidat aus dem Publikum wird aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Gewinn oder Zonk? Was sich dahinter verbirgt, erfährt der oder die Spieler:in zunächst nicht. Jörg Draeger versucht mit Geschick, Charme und durch das Bieten von Geldbeträgen, sein Gegenüber davon zu überzeugen, die getroffene Wahl zu ändern. Wer vertraut dem Zockerkönig? Wer wird aufs Glatteis geführt? Jede und jeder Gewinner:in hat am Ende die Chance, den erspielten Preis im Big Deal zu setzen, um den Hauptgewinn der Show abzuräumen.

"Geh aufs Ganze!" – drei neue Prime-Time-Folgen im Herbst 2021 in SAT.1