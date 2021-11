Kurzfristige Programmänderung: "Corona. Spezial"

Kurzfristige Programmänderung auf zwei Sendern. Die vierte Corona-Welle überrollt Deutschland. Die Ministerpräsidentenkonferenz tagt am Donnerstag in Berlin. Deshalb ändern SAT.1 und ProSieben kurzfristig ihre Programme und zeigen am Donnerstag, 18. November 2021, 20:15 Uhr, live die Sondersendung "Corona. Spezial".

Wie lauten die Beschlüsse der am Donnerstag tagenden Ministerpräsidentenkonferenz? Welche Erkenntnisse lassen sich aus den Anti-Corona-Maßnahmen anderer Länder ziehen? Linda Zervakis ("Zervakis & Opdenhövel. Live"; ProSieben) und Claudia von Brauchitsch ("akte."; SAT.1) moderieren die Sendung. Die folgenden Programme (SAT.1: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1"; ProSieben: #TVOG) verschieben sich.

Daniel Rosemann, Senderchef SAT.1 und ProSieben: "Besondere Situationen verlangen besondere Maßnahmen. Die Gespräche und Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag haben eine solch große Bedeutung für unser Land, dass wir mit der Info-Sendung 'Corona. Spezial' zum ersten Mal eine gemeinsame Sonderprogrammierung in SAT.1 und auf ProSieben haben. Wir wollen möglichst viele Zuschauer:innen informieren."

"Corona Spezial": Donnerstag, 18. November 2021, 20:15 Uhr, live in SAT.1 und auf ProSieben