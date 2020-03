Der Comedian und Entertainer versammelt die Zuschauer an seinem Lagerfeuer: Von 18:00 bis 19:00 Uhr geht es jeden Tag um nichts anderes als um das "Zusammenrücken" über den Bildschirm, wenn es sonst schon aus guten Gründen nicht mehr erlaubt ist. Von der Couch aus nimmt Luke Kontakt zu seinem Publikum auf: Was machen die Menschen, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt? Was machen Promis in Quarantäne anders als sonst? Luke Mockridge sendet täglich aus einem kleinen, improvisierten und deshalb genau dem richtigen Studio.

Luke Mockridge: "Vielleicht schaffen wir es, das deutsche Pendant zum italienischen Balkon zu werden! Ein bisschen Happy-Go-Lucky-live-Gefühl mit Musik, Talk, Schalten um die Welt und die Herausforderung, nicht nur jeden Tag zu senden, sondern irgendwie gemeinsam durch diese schwierige Zeit zu kommen! Ich mach’s, solang man mich lässt!"

SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "In diesen Zeiten ist Live-Fernsehen besonders wichtig. Morgens informiert SAT.1 mit der Verlängerung des Frühstücksfernsehens seine Zuschauer deutlich intensiver. Und am Vorabend laden wir die Zuschauer ein, mit und neben Luke auf der Couch zu sitzen, auf dass das unbedingt wichtige Zuhause-Sein leichter und schöner wird. Danke Luke, dass du mit uns diese wunderbare, anarchische Show aus deinem improvisierten Studio machst."

Die ursprünglich geplante Ausstrahlung der neuen Crime-Dokus „Richter und Sindera“ und „Grünberg und Kuhnt“ in SAT.1 verschiebt sich auf einen späteren Zeitpunkt nach Ablauf der aktuellen Sonderprogrammierung.

Produziert wird "Luke, allein zuhaus" von BRAINPOOL TV in Zusammenarbeit mit Lucky Pics im Auftrag von SAT.1.

"Luke, allein zuhaus" – ab Montag, 23. März 2020, montags bis freitags live um 18:00 Uhr in SAT.1 und auf Joyn

Hashtag zur Show: #LUKEzuhaus