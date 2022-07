„Mein Mann kann“ behaupten Amira Pocher, Claudia Effenberg, Alexandra Legat und Christine Zimmermann am Montag in SAT.1

"Mein Mann kann"

Am Montag, 18. Juli, zocken ab 20:15 Uhr Amira Pocher, Claudia Effenberg, Alexandra Legat und Christiane Zimmermann in der ersten neuen Folge von „Mein Mann kann“ mit dem Talent ihrer Angetrauten. Welche Promi-Frau kennt die Qualitäten ihres Mannes am besten? Welche pokert zu hoch und stellt ihrem Mann unerreichbare Aufgaben? Und welcher Promi-Mann wächst über sich hinaus?

Insgesamt zeigt SAT.1 fünf neue Folgen der Spielshow mit wechselnden Promi-Paaren. Moderiert wird „Mein Mann kann“ von Daniel Boschmann.

So funktioniert „Mein Mann kann“:

Koffer hochstapeln, Salti auf einem Trampolin springen oder Tänze erraten, wenn Mann die Musik dazu nicht hört: Insgesamt sieben Spielrunden lang sitzen Amira Pocher, Claudia Effenberg, Alexandra Legat und Christine Zimmermann in Folge 1 von „Mein Mann kann“ am Pokertisch und überbieten sich, bis die letzte Gegnerin aussteigt. Dann müssen ihre Männer – Oliver Pocher, Stefan Effenberg, Thorsten Legat oder Niko Kappel – beweisen, dass ihre bessere Hälfte ihn richtig einschätzen konnte und die Aufgabe absolvieren. Ist er erfolgreich, wandert der Pott auf das Konto des spielenden Pärchens. Scheitert er an der Aufgabe, werden die Punkte unter den drei anderen Teams aufgeteilt. Das Siegerpärchen darf sich über 10.000 Euro für einen guten Zweck freuen – und natürlich den Titel „Mein Mann kann-Power-Paar“.

„Mein Mann kann“ – fünf Folgen ab 18. Juli 2022, immer montags um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.