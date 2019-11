Robbie Williams

Das Doppelalbum, das auf CD (Standard und Deluxe), Vinyl und Kassette erhältlich ist, enthält zwei CDs - Christmas Past" und Christmas Future" - beide mit einer Mischung aus Originalsongs und speziellen festlichen Covers mit Stargast-Auftritten von u.a. Helene Fischer oder Bryan Adams.

The Christmas Present' ist Robbies 13. Studioalbum und ein weiterer großer Meilenstein in der Karriere eines der beliebtesten britischen Künstler. Auf dem Album, das an verschiedenen Orten wie London, Stokeon-Trent, Los Angeles und Vancouver geschrieben und aufgenommen wurde, arbeitet Robbie erneut mit dem langjährigen Mitarbeiter Guy Chambers zusammen, der den Großteil der Platte mit Richard Flack produziert hat.

Robbie meinte diesbezüglich: "Ich bin mehr als begeistert, mein erstes Weihnachtsalbum anzukündigen. Ich habe in meiner Karriere viel getan und die Veröffentlichung dieser Platte ist ein weiterer Traum, der wahr geworden ist. Es hat so viel Spaß gemacht, dieses Album zu machen, und ich kann kaum erwarten, dass ihr alle es hört."