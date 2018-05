Die Schauspielerin Brigitte Nielsen ist erneut schwanger. Die 54-Jährige teilte am Montag per Instagram mit, dass ihre Familie Nachwuchs erwarte. Dazu stellte sie ein Foto von sich auf einem Rattansofa mit einem leicht besorgten Lächeln - und einem sichtbar runden Babybauch unter dem weißen Kleid.

Kritik an der öffentlichen Kritik

"family is getting larger" ("Die Familie wird größer") schreibt Nielsen zu diesem Post. Das Baby ist ihr fünftes Kind, Nielsen hat bereits vier Söhne im Alter von 23 bis 34 Jahren. Seit 2006 ist Nielsen in fünfter Ehe mit dem italienischen Barkeeper Mattia Dessi (39) verheiratet. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" bekannte sie bereits vor einem Jahr, dass sie sich von Dessi ein Kind wünsche. Über die Reaktionen der Öffentlichkeit mokierte sich Nielsen damals in dem Interview: "Die Leute sind schockiert und halten einen für egoistisch. Aber wenn ein Mann mit 70 Vater wird, klopft man ihm anerkennend auf die Schulter.

Bekannt dank Actionfilmen und TV-Shows

Die gebürtige Dänin ist die Tochter eines Ingenieurs und einer Bibliothekarin. Sie machte sich zunächst als Darstellerin in Actionfilmen einen Namen, ist aber inzwischen überwiegend für Realityshows bekannt. Nielsen war mit Schauspieler Sylvester Stallone von 1985 bis 1987 verheiratet und hatte eine Liebschaft mit Arnold Schwarzenegger, mit dem sie 1985 den Film "Red Sonja" drehte. 2008 hatte sich Nielsen öffentlich als Alkoholikerin geoutet.