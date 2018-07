US-Boxer Floyd Mayweather (41) ist laut Geldrangliste des "Forbes"-Magazins weltweit bestbezahlter Prominenter. Mit einem geschätzten Jahresverdienst von 285 Millionen US-Dollar (rund 243 Millionen Euro) ließ er sogar George Clooney hinter sich. Der Hollywood-Star schaffte es auf Platz zwei der Top-100-Liste, die das US-Magazin am Montag (Ortszeit) veröffentlichte.

Mayweather verdiente laut "Forbes" allein an seinem Kampf im August 2107 gegen den irischen "Käfigkämpfer" Conor McGregor (30) 275 Millionen US-Dollar. Das Spektakel in Las Vegas war der 50. und letzte Fight seiner Profi-Karriere. McGregor selbst schaffte es auf Platz 12 der Liste. Die Vorjahressiegerin, US-Popstar Taylor Swift, muss sich diesmal mit Platz 21 begnügen.

Der aktuell Zweitplatzierte George Clooney (57) verdiente im ausgewerteten Zeitraum 239 Millionen US-Dollar, insbesondere mit dem Verkauf einer Tequila-Firma, die er mit zwei Partnern gegründet hatte.

Erst 20 Jahre alt

Mit gerade einmal 20 Jahren schon auf Platz drei: Reality-Star Kylie Jenner. "Forbes" hatte erst kürzlich mit der Prognose für Aufsehen gesorgt, dass Jenner bald die jüngste Milliardärin aller Zeiten sein werde, die ihr Geld selbst verdient hat. Die 20-Jährige vertreibt eine Kosmetik-Linie. Die in Deutschland eher unbekannte Fernseh-Richterin Judy Sheindlin (75) schaffte es auf den vierten Platz.

"Forbes" schätzte die Einnahmen der Berühmtheiten von Juni 2017 bis zum 1. Juni dieses Jahres. Die Liste basiert auf Recherchen der Redakteure, Schätzungen und Gesprächen mit den Prominenten. Sie gilt als zuverlässiger Indikator.

Sportler weit oben

In die Top Ten schaffte es mit Dwayne "The Rock" Johnson (46, Platz fünf) noch ein weiter US-Schauspieler. Aus der Musikbranche weit vorn vertreten sind die Bands U2 (Platz 6) und Coldplay (Platz 7) sowie der 27 Jahre alte Pop-Superstar Ed Sheeran: Als der am besten verdienende Solo-Musiker landete auf Rang 9.

In die Top Ten schafften es außerdem die Fußball-Superstars Lionel Messi (31, Platz 8) und Cristiano Ronaldo (33, Platz 10). Der brasilianische Superstar Neymar (26) liegt auf Rang 13. Als einziger Deutscher landete Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel (31) unter den reichsten 100: mit einem Verdienst von 42,3 Millionen US-Dollar auf Rang 69.

Zusammen kassierten die 100 Prominenten dem Magazin zufolge in den zwölf Monaten 6,3 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 22 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Elf Berühmtheiten verdienten jeweils mehr als 100 Millionen US-Dollar.