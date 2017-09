© dpa

Helene Fischer (33, «Atemlos durch die Nacht») denkt aktuell nicht an eine dauerhafte Einzel-Show, wie sie andere Musiker etwa in Las Vegas haben. «Ich bin gerne unterwegs und liebe die Abwechslung, deshalb kann ich mir momentan nicht vorstellen eine feste Show, in einer einzigen Stadt zu spielen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

«Wahnsinn!»

Die Schlagerkönigin bereitet sich momentan auf ihre neue Live-Tournee vor, die am 12. September beginnt. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil. Auf die Idee kam Fischer nach eigenen Angaben, nachdem sie sich einige Shows der Akrobaten in Las Vegas angeschaut hatte. «Aus der Idee ist dann ganz schnell Realität geworden und am 12. September ist nun die Premiere! Wahnsinn!»