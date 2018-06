"Solo" bleibt in Nordamerikas Kinos mit schwachen Zahlen vorne

Nach einem erneut schwachen Wochenende bleibt "Solo - A Star Wars Story" weiter die Nummer eins der Kinocharts in Nordamerika. Schon vergangene Woche hatte der Film zum Start viele Erwartungen enttäuscht, jetzt hat er laut vorläufigen Zahlen des "Hollywood Reporter" rund 65 Prozent verloren und kam auf etwa 29,3 Millionen Dollar (25,1 Millionen Euro). Damit steht "Solo" nach zehn Tagen bei knapp 149 Millionen Dollar Einspielergebnis in den USA und Kanada. Das entspricht nur rund die Hälfte dessen, was der letzte Star-Wars-Streifen "Rogue One" zum gleichen Zeitpunkt eingespielt hatte.

Auf Rang zwei folgt die Comic-Actionkomödie "Deadpool 2" mit 23,3 Milionen Dollar in seiner dritten Woche und einem Gesamteinspiel von 255 Millionen Dollar nach 17 Tagen - auch dies rund 30 Millionen unter dem Erfolg des ersten Teils zur gleichen Zeit.

"Die Farbe des Horizonts"

Das Schiffbruch-Drama "Die Farbe des Horizonts" liegt mit rund 11,2 Millionen Dollar als erfolgreichster Neustart auf Platz drei. In Befragungen der Firma "Cinemascore" nach dem Kinobesuch gaben die Zuschauer dem Film nach einer wahren Begebenheit aber nur die Note "B", normalerweise ein Zeichen dafür, dass die Mundpropaganda der kommenden Wochen eher schlecht laufen wird.

Auf Rang vier schlägt sich dagegen die Comicverfilmung "Avengers: Infinity War" weiter tapfer. Auf Platz fünf verliert "Book Club" nur rund 33 Prozent des Ergebnisses im Vergleich zur Vorwoche. Die mit kleinem Budget gedrehte Frauenkomödie mit Diane Keaton und Jane Fonda hat bereits 47 Millionen Dollar insgesamt eingespielt.

Nachdem die US-Filmbranche im April einen Einspielrekord erlebte, ruhen die Hoffnungen für den Juni nun auf den kommenden Sommer-Blockbustern: Am nächsten Wochenende startet die Frauen-Gangster-Komödie "Ocean's 8" mit Sandra Bullock, gefolgt vom Pixar-Animationsfilm "Die Unglaublichen 2".