Die Musikwelt hat einen großen Künstler verloren. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge ist der US-Sänger Tom Petty verstorben. Der 66-jährige Amerikaner war bereits am Sonntag bewusstlos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Dort erlag Petty jedoch später an den Folgen eines Herzstillstandes. Zu den größten Hits von Tom Petty und seiner Band, den Heartbreakers, zählen "American Girl", "Free Fallin" und "Learning to Fly". Er hinterlässt eine Ehefrau und zwei Kinder aus seiner ersten Ehe.