Nun ist es offiziell: Zayn Malik verlässt die Boygroup One Direction. Die vier verbleibenden Musiker wollen ihre Welttour zu viert fortsetzen und ein neues Album aufnehmen.

Der Sänger Zayn Malik (22) verlässt die britisch-irische Boygroup One Direction. Die vier verbleibenden Musiker wollen ihre Welttour zu viert fortsetzen und noch in diesem Jahr ein neues Album aufnehmen, wie sie am Mittwoch über Facebook mitteilten.

"Mein Leben mit One Direction war mehr, als ich mir je hätte vorstellen können", sagte Malik laut Mitteilung. "Aber nach fünf Jahren habe ich das Gefühl, dass jetzt die richtige Zeit ist, die Band zu verlassen."

Er bat Fans um Verzeihung: Er müsse tun, was sich richtig anfühle. Vergangene Woche hatte Malik bereits Auftritte auf den Philippinen abgesagt.