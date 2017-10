In Flums bei St. Gallen kam es zu einem blutigen Gewaltausbruch: Ein Jugendlicher griff mit einer Axt Menschen an.

© dpa

Ein 17-Jähriger hat am Sonntagabend im Osten der Schweiz Menschen mit einer Axt angegriffen und verletzt. Der Jugendliche attackierte zunächst im Zentrum von Flums im Kanton St. Gallen mehrere Personen und wollte dann mit einem gestohlenen Auto fliehen, berichtete die Nachrichtenagentur SDA.

Terror - ja oder nein?

Nach einem Unfall setzte er die Flucht zu Fuß fort und griff in einem Tankstellen-Shop Kunden an. Er sei dort von der Polizei angeschossen und festgenommen worden. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus. Hinweise auf einen Terrorakt gebe es vorerst nicht, hieß es am Montag.

Die Ermittlungen zum mutmaßlichen Täter und zu den Verletzten dauerten am Morgen noch an. Über das Motiv des 17-Jährigen und die genaue Zahl der Verletzten lagen zunächst keine Angaben vor. Ein Polizeisprecher verwies darauf, weitere Informationen in einer kurzfristig anberaumten Medienkonferenz am Vormittag in St. Gallen bekanntzugeben.