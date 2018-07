Chaos am Flughafen München - Terminal 2 teilweise geräumt

Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstag teilweise geräumt worden. Eine Frau sei unkontrolliert in den Sicherheitsbereich der Halle eingedrungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Aktuell werde nach ihr gefahndet. Die Lage am Flughafen war am Tag des Sommerferienbeginns in Bayern unübersichtlich.

Am Vormittag konnte ein Teil des betroffenen Gebäudes wieder freigegeben werden, wie der Sprecher weiter sagte. Flüge mit Ziel innerhalb des Schengenraums sollten wieder abheben. Zu dem Gebiet gehören 22 der 28 EU-Mitglieder.

Gegen 6.45 Uhr am Morgen hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den Sicherheitsbereich gelangt war. Daraufhin suchte die Bundespolizei den Bereich nach der Frau ab.

Am Flughafen herrschte Chaos. Tausende Urlauber starten an diesem Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien vom Münchner Airport in den Urlaub. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Zahlreiche Flüge fielen aus oder verspäteten sich.

Der Flughafen München ist der größte Airport im Freistaat und der zweitgrößte in Deutschland. In den kommenden sechs Wochen werden nach Angaben der Betreiber voraussichtlich mehr als 6,5 Millionen Reisende am Flughafen starten, landen oder umsteigen. Vom Terminal 2 heben Maschinen der Lufthansa und deren Partner-Airlines ab.