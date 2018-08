Gut zwei Jahre war er ausgesetzt, inzwischen aber haben sich die Koalitionäre von Union und SPD auf neue Regeln für den Nachzug von Familienangehörigen für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus verständigt. Diese treten an diesem Mittwoch in Kraft. Zudem bietet die Bahn neue Sparpreise an und die Berliner können ihre Kleinkinder kostenlos in die Kita bringen. Auf dem Weg zu einer einheitlichen Bürgerversicherung ermöglicht Hamburg seinen Beamten ab sofort eine gesetzliche Krankenversicherung. Ein Überblick:

FAMILIENNACHZUG

Die Neuregelung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sieht vor, dass bundesweit pro Monat nicht mehr als 1000 Personen kommen sollen. Erwachsene dürfen Ehepartner und minderjährige Kinder zu sich holen, unbegleitete Minderjährige ihre Eltern. Kriterien sind unter anderem die Dauer der Trennung, das Kindeswohl und die Frage, ob den Angehörigen Gefahr droht. Außerdem soll berücksichtigt werden, ob jemand krank oder pflegebedürftig ist. Bonuspunkte erhält, wer zur Sicherung des Unterhalts der Familie beiträgt. Es könnte mehrere Jahre dauern, bis die Zahl der erwarteten Anträge abgearbeitet ist. Die Auswahlkriterien werden von der Opposition und von Sozialverbänden kritisiert.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Innenministerium, Stephan Mayer (CSU), sagte dem Sender n-tv, in diesem Jahr könnten noch 5000 Personen insgesamt kommen. Das bedeute aber nicht, dass der 5001. keine Chance mehr habe. Dann bestehe die Möglichkeit, im Januar ein Einreisevisum zu erhalten.

BÜRGERVERSICHERUNG

Als erstes Bundesland zahlt Hamburg freiwillig gesetzlich krankenversicherten Beamten einen Zuschuss. Die Regelung sieht vor, dass die Stadt wie bei Angestellten auch bei Beamten den hälftigen Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) übernimmt. Bislang haben sich Beamte in der Regel privat in Kombination mit der sogenannten Beihilfe des zuständigen öffentlichen Arbeitgebers versichert. Das ist günstiger für sie als eine gesetzliche Versicherung, denn GKV-Beiträge mussten sie komplett allein finanzieren.

Das rot-grün regierte Hamburg beabsichtigt nun, den Weg für eine einheitliche Bürgerversicherung zu ebnen. Rot-Grün sieht in der Neuregelung entsprechend ein "Stück Sozialgeschichte". Es gebe bundesweit Interesse am Hamburger Modell, hieß es. Thüringen und Brandenburg hätten bereits die Umsetzung angekündigt. Die FDP-Opposition kritisierte die Regelung als ideologisch motivierte "Bürgerversicherung light".

BAHN

Bei der Deutschen Bahn gibt es Fahrkarten ab 19,90 Euro pro Fahrt vom 1. August an dauerhaft. Die bisherigen Aktionsangebote werden als "Super-Sparpreis" zur 3. Preiskategorie. Bislang konnte man Fahrkarten regulär zum normalen "Flexpreis" und zum "Sparpreis" kaufen. Der "Super-Sparpreis"-Fahrschein ist günstiger, seine Anzahl jedoch beschränkt, und er kann nicht storniert werden. Ebenfalls neu: Das sogenannte City-Ticket, das in 126 Städten am Start- und am Zielbahnhof die Nutzung des öffentliche Nahverkehrs erlaubt, bekommen nun die meisten Fernverkehrskunden, die mindestens 100 Kilometer zurücklegen. Dafür war bisher eine Bahncard nötig, jetzt nicht mehr. Nur für den neuen "Super-Sparpreis" gibt es das City-Ticket nicht.

GEBÜHRENFREIE KITA

Als erstes Bundesland streicht Berlin komplett die Kitagebühren. Berliner Eltern müssen diese einkommensabhängigen Beiträge für die Betreuung in Kitas oder bei Tagesmüttern nun auch für Kinder unter einem Jahr nicht mehr zahlen. Die anderen fünf Jahre vor Schulbeginn waren schon seit 2007 schrittweise beitragsfrei gestellt worden. In allen Altersklassen müssen Eltern allerdings auch in Zukunft das Kita-Essen finanzieren. Dafür werden in der Regel 23 Euro im Monat fällig.