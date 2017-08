© dpa

Statt Sommergefühlen dürfte sich in den kommenden Tagen in Deutschland eher Herbststimmung breitmachen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Mittwoch befindet sich der Hochsommer in den kommenden Tagen auf Abwegen. Bis einschließlich Freitag wird es demnach fast überall nass, die Temperaturen gehen nach und nach zurück und dürften in Gebieten mit Dauerregen nicht mal mehr 15 Grad überschreiten.

Frankreich lässt grüßen

Grund dafür ist laut DWD eine große Tiefdruckzone, die sich von Nordeuropa bis in den zentralen Mittelmeerraum erstreckt. Insbesondere ein «rumeierndes Tief» über Frankreich bringe immer wieder dichte Wolkenfelder herein.

Mit Ausnahme des äußersten Nordens und Nordwestens sollten dem DWD zufolge zwischen Mittwoch und Freitagabend verbreitet Regenmengen von insgesamt 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter zusammenkommen. Vor allem im Osten seien auch bis zu 60 Liter möglich. Ab Sonntag bringe dann der Ableger eines Azorenhochs endlich eine Wetterberuhigung.