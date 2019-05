Flugzeug brennt bei der Landung

Ein Passagiermaschine hat auf Russlands größten Flughafen kurz nach dem Start Feuer gefangen. Mindestens ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen, wie das staatliche Ermittlungskomitee am Sonntag in der russischen Hauptstadt mitteilte. Mindestens fünf weitere Menschen seien verletzt. Unbestätigten Medienberichten zufolge soll es weitere Todesopfer geben.

Auf Bildern war zu sehen, wie das russische Flugzeug in Moskau in Flammen zur Landung ansetzte und von einer riesigen schwarzen Rauchwolke bedeckt war. Der Flughafen Scheremetjewo und der Zivilschutz bestätigten am Sonntag, dass es einen Brand gegeben hatte, das Feuer sei aber bereits gelöscht.

Fluggast hat das Feuer bemerkt

Ein Fluggast habe den Brand auf dem Weg nach Murmansk bemerkt und die Crew der Aeroflot-Maschine des Typs Suchoi Superjet-100 alarmiert, hieß laut russischen Agenturen. Daraufhin habe der Pilot beschlossen, wieder zum Startflughafen im Norden der Hauptstadt zurückzukehren. An Bord waren den Berichten zufolge mehr als 70 Menschen.

Die Suchoi Superjet 100 ist die erste Neuentwicklung des russischen Flugzeugbaus nach dem Ende der Sowjetunion, der Kurzstreckenflieger ist seit 2011 zugelassen. Die staatliche Fluggesellschaft Aeroflot hatte erst im vergangenen Herbst den Kauf von weitere 100 Jets des Typs angekündigt.