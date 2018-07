Flugzeug in Mexiko abgestürzt

Im Norden Mexikos ist ein Flugzeug mit mindestens 100 Menschen an Bord verunglückt. Nach Angaben lokaler Medien wurden bei dem Absturz in der Nähe des internationalen Flughafens Guadalupe Victoria im Bundesstaat Durango am Dienstag rund 80 Menschen verletzt. Nähere Details zur Absturzursache und möglichen Todesopfern gab es zunächst nicht.

Ante el percance ocurrido en el Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango he solicitado a los cuerpos de seguridad y emergencias atiendan el lamentable accidente. Oficialmente no hay cifras de heridos o fallecidos. En breve se darán a conocer los detalles de las acciones de apoyo. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 31, 2018

Man habe Kenntnis von einem Vorfall in Durango, teilte die Fluggesellschaft Aeroméxico auf Twitter mit. Informationen zu dem Unfall würden geprüft. Einsatz- und Sicherheitskräfte seien auf dem Weg zur Unglücksstelle, teilte der Gouverneur Durangos, José Aispuro, auf Twitter mit.