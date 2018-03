Regen und Wind, aber milde Temperaturen: Am Wochenende liegt ein Hauch von Frühling in der Luft. Die größte Chance auf Sonnenschein gibt es am Samstag in Nähe der Alpen und am Sonntag vom Chiemgau bis zur Lausitz, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach vorhersagte. Die Temperaturen steigen auf vier bis zehn Grad nordöstlich der Elbe und 10 bis 17 Grad im übrigen Deutschland. Meist ist es dabei allerdings dicht bewölkt, und es regnet immer wieder leicht. Hinzu kommt Wind aus Süden und Südosten.

Bis zu 19 Grad

Noch etwas milder wird es am Sonntag mit 13 bis 18 Grad. Für den Alpenrand ist Föhn vorhergesagt, hier kann es bis zu 19 Grad warm werden. Im Westen regnet es der Vorhersage zufolge, auch Gewitter sind möglich. Etwas kühler wird es zum Wochenbeginn mit 11 bis 16 Grad, nun regnet es zunächst im Osten und später erneut im Westen Deutschlands.