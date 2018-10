Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof - Polizei im Großeinsatz

News

Morgennachrichten 15.10.2018

Trotz der Verluste für die CSU kann Söder in Bayern wohl weiterregieren. In Berlin ist ein 8-Jähriger von einem Baumstumpf erschlagen worden. Und: Einer der Terrorhelfer des 11. September könnte schon heute in seine Heimat Marokko abgeschoben werden.

