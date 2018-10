News

Abendnachrichten 26.10.2018

Festnahme in Florida: Nach der Serie von Paketbomben in den USA haben die Behörden einen Verdächtigen festgenommen +++ Die GroKo-Parteien zittern vor den Landtagswahlen in Hessen +++ In der Türkei wurde ein Deutscher zu einer langen Haftstrafe verurteilt

