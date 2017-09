Jetzt per E-Mail teilen

© dpa

Vor dem Eintreffen des Wirbelsturms «Irma» haben heftige Sturmböen an der Inselkette Florida Keys Hurrikanstärke erreicht. Der nationale Wetterdienst berichtete am Samstagabend von Windstärken bis zu 119 Kilometern pro Stunde, die am Leutturm Smith Shoal gemessen worden seien. Zudem verzeichneten Meteorologen des US-Hurrikanzentrums eine Bewegung Richtung Westen auf die Stadt St. Petersburg zu, vor deren Küste im Golf von Mexiko der Sturm aufgrund der warmen Gewässer nochmals an Stärke gewinnen könnte.

Zuvor hatte das Zentrum bereits gemeldet, die Ausläufer des Sturms hätten in Fort Lauderdale einen Tornado erzeugt. Das Zentrum des Wirbelsturms hat derzeit Windgeschwindigkeiten von 193 Kilometern pro Stunde. Der Gouverneur Floridas mahnte evakuierte Küstenbewohner zu Geduld.

In mindestens 170 000 Wohnhäusern und Geschäften fiel in der Nacht zu Sonntag der Strom aus. Diese Zahl meldete der Energiebetreiber Florida Power and Light auf seiner Webseite und erklärte, mehr als die Hälfte der Betroffenen Gebäude befänden sich im Gebiet Miami-Dade. Dort galt eine Evakuierungsanordnung für rund 600 000 Menschen. Nach Angaben des Versorgers werden insgesamt wohl Millionen Menschen von Stromausfällen betroffen sein.

Sobald «Irma» vorbeigezogen sei, sollten die Bewohner nicht sofort in ihre Heimat zurückkehren, sagte Gouverneur Rick Scott. Es sei wichtig auf die Genehmigung durch Behörden vor Ort zu warten, weil das Ausmaß der Schäden vermutlich sehr groß sein werde. US-Präsident Donald Trump warnte, Eigentum sei zu ersetzen, Leben nicht. Sicherheit habe Priorität, sagte er bei einem Kabinettstreffen am Samstag in Camp David.

Die USA seien so weit wie möglich auf einen monströsen Sturm wie «Irma» vorbereitet, sagte Trump. Das Auge des Hurrikans hatte einen Durchmesser von 48 Kilometern, laut Experten sind normalerweise bis 30 Kilometer üblich. In manchen Orten rechneten Beobachter mit Überschwemmungen zwischen drei und 4,5 Metern über Bodenhöhe.

Sechs Millionen Bürger zu Evakuierung aufgerufen

Mehr als 75 000 Menschen kamen laut Behördenangaben in Zufluchtsstätten unter. 400 Unterkünfte, darunter Schulen, Kirchen und Gemeindezentren, wurden geöffnet. Im Südwesten des Staats wurde eine Hockey-Arena für vor dem Sturm fliehende Anwohner bereitgestellt. Sie bot Platz für 8400 Menschen. Insgesamt wurden mehr als sechs Millionen Menschen in Florida aufgerufen, an Evakuierungen aus Städten und Gemeinden teilzunehmen.

Die Westküste um die Gegend von Tampa und St. Petersburg wurde seit fast einem Jahrhundert nicht mehr direkt von einem großen Hurrikan getroffen. Viele Menschen vor Ort traf die Meldung relativ unvorbereitet, dass «Irma» über ihre Heimat hinwegziehen sollte.

In den vergangenen Tagen hatte der Sturm eine Spur der Verwüstung durch die Karibik gezogen. Mehr als 20 Menschen kamen auf den Inseln Saint Martin, Saint Barts, Saint Thomas und Barbuda und Antigua ums Leben. Aus Kuba, über das der Hurrikan am Samstag hinwegzog, gab es zunächst keine Berichte über Tote. Aber auch dort wurden Bäume entwurzelt und Strommasten umgeknickt, wie in Videoaufnahmen zu sehen war.