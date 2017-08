© dpa

Fotos vom Sonnenuntergang am Strand oder Schnappschüsse von der Bergtour? Urlaubsbilder, die in den Sozialen Netzwerken gepostet werden, kommen bei der Hälfte der Menschen in Deutschland nicht gut an. Laut einer repäsentativen Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom sind 51 Prozent genervt von den Ferienfotos auf Facebook, Instagram und anderen sozialen Plattformen. Männer (56 Prozent) fühlen sich dabei gestörter als Frauen (45 Prozent).

Widerspruch

Und: Obwohl sich jeder Zweite von den Ferienpostings genervt zeigt, stellt knapp die Hälfte (47 Prozent) selbst gerne Urlaubsfotos auf den Social-Media-Kanälen zur Schau. Immerhin gab jeder vierte Befragte (26 Prozent) an, von den dortigen Ferienbildern schon inspiriert worden zu sein.