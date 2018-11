Lastwagen mit Chemikalie umgekippt

News

Abendnachrichten 12.11.2018

Rücktritt light: Horst Seehofer will kein CSU-Chef mehr sein, aber Innenminister bleiben. Stars in Not: Die verheerenden Brände in Kalifornien haben auch Villen Prominenter vernichtet. Straßen unter Strom: Deutschland hat seinen ersten Solar-Radweg.

