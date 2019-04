Zwei Jahre nach dem Mord an einem jungen Albaner in Deutschland hat das Landgericht Ulm einen von mutmaßlich zwei Tätern zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Opfer sei an einen Anglersee beim Donaustädtchen Erbach gelockt und dort «mit mindestens acht Hammerschlägen gegen den Kopf» getötet worden, erklärte der Vorsitzende Richter Gerd Gugenhan am Mittwoch. Das Motiv laut Einschätzung des Gerichts: eine «Blutrache»-Fehde zwischen zwei verfeindeten albanischen Familien. (Aktenzeichen: 2 Ks 21 Js 10854/17).

Die Schuld des aus Albanien stammenden, 47 Jahre alten Angeklagten, der in Göppingen eine Autowaschanlage betrieb und vor einigen Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft bekam, sei in «akribischer Polizeiarbeit» nachgewiesen worden, so Gugenhan zum Abschluss des Indizienprozesses. Er folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die ebenfalls «Blutrache» als Motiv für den Mord ansieht.

Die Verteidigung hatte argumentiert, ihr Mandat habe lediglich «Handlangerdienste» für den flüchtigen eigentlichen Täter geleistet - einen als «Don» bezeichneten Auftragskiller aus Albanien. Der Richter erklärte hingegen, es sei unerheblich, ob der Angeklagte oder der andere Mann die tödlichen Hammerschläge ausgeführt habe. Beide hätten in klarer Mordabsicht gehandelt.

Laut Gugenhan begann die Spirale von Rache und Vergeltung, die zum Mord an dem 19-jährigen Xhoi M. geführt habe und der bereits mehrere Menschen zum Opfer gefallen seien, bereits im Jahr 2000. Damals wurde in der albanischen Region Elbasan ein Mann im Streit um Schulden auf offener Straße erschossen. Der Täter sitzt seit Jahren in Albanien im Gefängnis. Der im April 2017 bei Erbach getötete Albaner war ein Neffe dieses Mannes. Auch der Verurteilte war laut Anklage durch verwandtschaftliche Beziehungen von der Fehde betroffen.

Selbstjustiz: Blut für Blut

Dass dem jungen Mann nach den Regeln des alten albanischen Gewohnheitsrechts «Kanun» ein Rachemord drohte, sobald er volljährig sein würde, war seiner Familie bewusst. Vor der tödlichen Gefahr war der Albaner zusammen mit seiner Mutter und einem jüngeren Bruder nach Deutschland geflohen. Sie lebten in Steinfurt (Nordrhein-Westfalen); nach dem Mord kamen sie in ein Zeugenschutzprogramm. Auf den Aufenthaltsort des 19-Jährigen sollen der oder die «Blutrache»-Mörder durch dessen Eintragungen auf Facebook aufmerksam geworden sein.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf eine Selbstjustiz, die vor langer Zeit in den Bergen des nördlichen Albanien entstand. «Blut für Blut» - so sieht es der «Kanun» vor. Jahrhundertelang hätten sich patriarchalisch-katholisch geprägte Familien danach gerichtet, sagt Herbert Schedler, Albanien-Experte des Osteuropa-Hilfswerks der Katholischen Kirche (Renovabis) in Freising. Verboten und Aufklärungskampagnen zum Trotz werde Blutrache noch praktiziert, wenngleich heute weit seltener als einst.

Wie oft in Deutschland albanische «Blutrache» oder auch islamistisch motivierte Morde im Namen einer vermeintlichen Ehre vorkommen, wird in den Statistiken des Bundeskriminalamtes (BKA) nicht erfasst. Derartige Motivlagen sind keine geltende Strafrechtskategorie. Gleichwohl seien solche Verbrechen «fester Bestandteil des Kriminalitätsgeschehens und damit der Gesellschaft in Deutschland», erklärte schon 2010 der damalige BKA-Präsident Jörg Ziercke.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidigung will eigenen Angaben zufolge innerhalb einer Woche entscheiden, ob sie Revision einlegt.