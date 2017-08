© dpa

In den zehn Jahren seit den Mafiamorden von Duisburg ist die Zahl der Mafiosi in Deutschland offensichtlich deutlich gestiegen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Grünen hervorgeht, schätzen die Sicherheitsbehörden die Zahl der in Deutschland lebenden Mafia-Angehörigen aktuell auf mindestens 560. Das sind etwa vier Mal so viele wie noch im Jahr 2008 (136).

Stilles Wachstum

Tatsächlich dürften noch mehr Mafiosi in Deutschland leben: Die Zahlen leiteten sich nur aus Fällen ab, die dem Bundeskriminalamt bekannt seien, hieß es. Besonders die sizilianische Cosa Nostra (2017: 333 Mitglieder) und die kalabrische 'Ndrangheta (124 Mitglieder) seien gewachsen.

«Diese Entwicklung verdeutlicht, wie dringend der Handlungsbedarf bei der organisierten Kriminalität ist», sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic.

5,6 Millionen Euro

In den vergangenen zehn Jahren hat es in Bund und Ländern 102 Ermittlungsverfahren gegen Mafiosi gegeben. 5,6 Millionen Euro Mafia-Vermögen wurden beschlagnahmt. Auch das Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» berichtete über die Antworten auf die Kleine Anfrage.

Am 15. August 2007 waren in Duisburg bei einer Fehde zwischen zwei Mafia-Clans sechs Männer erschossen worden.