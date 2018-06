Durch die Terrassentür ist ein Mann in Bayern mit seinem Kleinbus ins Haus der Ex-Freundin gerast. Danach griff er sie an. Der 32-Jährige und die zwei Jahre jüngere Frau hatten sich nach Angaben eines Polizeisprechers vom Freitag zuvor gestritten. Sie hätten sich vor einigen Wochen getrennt. Unmittelbar vor der Tat am Vorabend im oberbayerischen Markt Indersdorf wollte der 32-Jährige noch Sachen aus dem Haus abholen - es kam jedoch zu einer Auseinandersetzung.

Lebensgefährte schreitet ein

Der Mann steuerte daraufhin sein Fahrzeug über einen Fußweg, durch den Zaun und eine Glastür ins Wohnzimmer des Einfamilienhauses. Danach stieg er aus, bedrohte die 30-Jährige und packte sie am Hals. Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Ihr 32 Jahre alter aktueller Lebensgefährte griff ein und überwältigte den Ex-Partner. Die Polizei konnte den ebenfalls leicht verletzten Angreifer später widerstandslos festnehmen. Er äußerte sich zunächst nicht zur Tat.

Die 30-Jährige und ihr aktueller Partner waren nicht im Wohnzimmer, als der 32-Jährige mit dem Wagen hinein fuhr. Neben dem Fahrzeug wurden auch Möbel und die Terrasse beschädigt - es entstand ein Schaden von geschätzt rund 10 000 Euro.