Morgennachrichten 30.10.2019

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte warnt vor einer zu frühen Mediennutzung. +++ Ministerpräsident Günther nimmt Merkel nach dem Wahldebakel in Thüringen gegen Kritik in Schutz. +++ Das Unterhaus in London hat den Weg für Neuwahlen frei gemacht.

5:13 min