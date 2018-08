News

Abendnachrichten 26.08.2018

Volk zu Besuch: Was Bundesbürger am Tag der offenen Tür von der Kanzlerin fordern. Brandstifter am Werk? Die Brandenburger Behörden glauben die Feuer waren kein Zufall. Eltern ohne Kontrolle: Immer mehr haben das Smartphone und nicht die Kinder im Blick.

sat1.de

14:06 min