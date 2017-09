© dpa

Zu Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Deutschland ein Wettermix. Am Montag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, scheint zwar im Westen und Norden meist die Sonne, vor allem im östlichen Mittelgebirgsraum und an den Alpen sind aber einzelne Schauer zu erwarten. Im Nordosten ist es teils stärker bewölkt, vereinzelt fällt Regen. Ansonsten bleibt es meist trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 23 Grad mit den höchsten Werten in der Westhälfte.

Zwischen 18 und 25 Grad

Am Dienstag ist es nach Angaben des DWD im Westen und Nordwesten überwiegend bewölkt, später fällt etwas Regen. Im Osten und Süden scheint noch zeitweise die Sonne und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 und 25 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.