Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung eines Bildes aus einer Fotofalle hat die Polizei einen Mann festgenommen, der mit Chemie-Attacken auf Spielplätze Kinder verletzt haben soll. Zeugen hatten ihn auf dem Schwarzweißfoto erkannt. Der Mann war am Sonntag beim jüngsten Angriff mit ätzendem Rohrreiniger in einem Aachener Park in die Fotofalle gelaufen.

Drei Kinder waren nach früheren Angaben der Staatsanwaltschaft an Spielgeräten und Sitzgelegenheiten in Kontakt mit der Substanz gekommen und leicht verletzt worden. Nach kurzem Aufenthalt im Krankenhaus konnten sie aber wieder entlassen werden.

Der 53-Jährige wohnt nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Nähe des Parks. Bei der Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler am Mittwoch unter anderem Rohrreiniger, den der Mann seit Juni auf Spielplätzen und an Grillhütten ausgestreut haben soll. Er sollte am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Deutschen wegen Verdachts der versuchten Tötung.

Die Ermittler hatten zwei Kameras in einem Park aufgestellt, in dem es schon Attacken mit Rohrreiniger gegeben hatte. Als der Täter am Sonntag die Chemikalie auf Kinderschaukel und Klettergerüst ausbrachte, lief er laut Staatsanwaltschaft in die Fotofalle. Es sei einfach Glück gewesen, dass die Kameras genau richtig positioniert waren, sagte die Sprecherin der Justizbehörde. Das Foto zeigt einen unmaskierten Mann mit einer Dose in der Hand.

Zwei betroffene Kinder gehörten nach früheren Angaben der Stadt zu einer Kindergartengruppe, die an einer Grillhütte war. Die Stadtverwaltung hatte alle Kindergärten angeschrieben und gewarnt.