Polizei sucht nach Leichenteilen eines jahrelang Vermissten

Abendnachrichten 07.09.2018

Alles Fälschung? Verfassungs-Schutz-Präsident zweifelt an Hetz-Jagden. Neue Rolle: Sex-and-the-City-Star Cynthia Nixon will Gouverneurin von New York werden. Alarmierende Zahlen: Jeder dritte Schulanfänger hat Probleme beim Sprechen.

