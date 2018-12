Bei Ermittlungen nach einem Notruf sind zwei Polizisten in Chicago von einem Vorortzug überrollt und getötet worden. Medienberichten zufolge suchten die Beamten am Montagabend (Ortszeit) nach einem möglichen Schützen, nachdem besorgte Anwohner von mehreren Schüssen in der Gegend im Süden der Metropole aufgeschreckt worden waren und die Polizei gerufen hatten.

Polizisten hatten einen Verdächtigen verfolgt

"Diese tapferen jungen Männer waren vollauf damit beschäftigt, eine mögliche Bedrohung ausfindig zu machen", sagte Chicagos Polizeichef Eddie Johnson nach Angaben der "Chicago Tribune". Die 36 und 31 Jahre alten Polizisten hätten nach den mutmaßlichen Schüssen einen Verdächtigen verfolgt, der über die Gleise gelaufen sei.

Die Polizei sperrte das Gebiet bei dem Unglück als Tatort ab, der gesamte Zugverkehr im Areal wurde vorübergehend eingestellt. Laut «Chicago Tribune» saßen die Passagiere des Unglückszugs mehrere Stunden fest, bis sie in Busse umsteigen konnten.