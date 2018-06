Ganz privat hat der britische Prinz Philip am Tag nach der großen Militärparade für seine Frau Queen Elizabeth II. seinen 97. Geburtstag begangen. Für den Herzog von Edinburgh standen am Sonntag keine offiziellen Termine auf dem Programm. Der gesundheitlich angeschlagene Ehemann der Queen hatte vor gut einem Jahr, im Mai 2017, seinen Rückzug von einem Großteil seiner Pflichten angekündigt und war seitdem nur selten in der Öffentlichkeit.

Er fehlte bei der Parade

Auch bei der traditionellen Militärparade "Trooping the Colour" zum 92. Geburtstag von Elizabeth II. am Samstag war er nicht dabei - anders als der Rest seiner Familie: Die Queen fuhr bei strahlendem Sonnenschein mit der Kutsche zur Horse Guards Parade in der Nähe des Buckingham-Palastes, um dort die Truppen zu inspizieren. Über 1000 Soldaten nahmen an dem Großereignis teil. Später sah sich Elizabeth mit ihrer Familie auf dem Balkon des Palastes eine Flugschau der Red Arrows-Luftwaffe an.

Herzogin Meghan (36) war erstmals als Mitglied der Königsfamilie bei dem alljährlichen Trubel in der Londoner Innenstadt dabei. Im rosa Kleid und mit Hut fuhr sie gemeinsam mit ihrem frischgebackenen Ehemann Prinz Harry (33) in einer Kutsche an jubelnden Zuschauern vorbei. Die beiden hatten am 19. Mai in Windsor geheiratet.

Soldat mit Turban

Eine Premiere war es auch für Charanpreet Singh Lall (22), der als erster Sikh-Soldat bei der jährlichen Geburtstagparade der Queen einen Turban trug. Damit erhalte er die Kriegertradition der Sikhs auch im Dienste der britischen Königin, sagte der aus Indien stammende Soldat der BBC am Samstag. Er hoffe, dass sein Auftreten mit einem speziell angefertigten Turban mehr Menschen unterschiedlicher Religionen und Kulturen dazu ermutigen werde, der Armee beizutreten. Sikhs sind strenggläubige Anhänger einer religiösen Reformbewegung, die im 15. Jahrhundert in Nordindien entstand.

Die Queen hatte eigentlich schon am 21. April Geburtstag. Wegen des besseren Wetters findet das farbenfrohe Spektakel zu ihren Ehren aber traditionell erst im Juni statt.

Der Stammbaum hat nun viele Äste

Elizabeth II. und Prinz Philip sind seit 70 Jahren verheiratet. Sie haben vier Kinder, acht Enkel und sechs Urenkel, darunter die drei Kinder von Prinz William (35) und Herzogin Kate (36): George (4), Charlotte (3) und Baby Louis.

Dem Herzog, der für sein Pflichtbewusstsein sowie sein loses Mundwerk bekannt ist, ging es zuletzt nicht allzu gut. Erst im April musste sich Philip einer Hüftoperation unterziehen.