Psychisch Kranker attackiert Beamte - ein Toter

Ein mutmaßlich psychisch kranker Mann hat in Hamburg zwei Beamte und einen Betreuer mit einer brennbaren Flüssigkeit attackiert und einen der Angegriffenen getötet. Auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses sollte der 28-Jährige am Montag von zwei Mitarbeitern des Zuführdienstes des Bezirksamts Altona in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden.

Der mutmaßliche Täter erwartete die Beamten in seiner Wohnung. Als die beiden Beamten zusammen mit einem Betreuer die Wohnung betraten, übergoss er alle drei mit einer brennbaren Flüssigkeit. "Es gab sofort eine Verpuffung", sagte Polizeisprecher Timo Zill.

50 Feuerwehrmänner rückten an

Ein Mitarbeiter im Alter von 50 Jahren flüchtete durch das Treppenhaus auf einen Rasen vor dem Haus. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der zweite Mitarbeiter des Zuführdienstes wollte sich durch einen Sprung aus dem Fenster im dritten Obergeschoss retten und wurde schwer verletzt. Der Betreuer erlitt leichte Verletzungen.

Der 28-jährige mutmaßliche Täter wurde ebenfalls schwer verletzt. Andere Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und rund 50 Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.