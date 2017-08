© dpa

Ein vereinzelter Sonnentag macht noch keine echte Sommerwoche: Nach heiterem Auftakt konnte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag für den Rest der Woche nur deutlich schlechteres Wetter in Aussicht stellen.

Am Dienstag breitet sich danach von Westen her schauerartiger Regen über Deutschland aus. Lediglich der Osten und Niederbayern können noch mit einem sonnigen Sommertag mit Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad rechnen. Weiter westlich und nördlich steigt das Thermometer dagegen nur noch auf 20 bis 24 Grad. Vor allem nachmittags kann es örtlich heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel geben, hieß es.

Heftig oder nicht - das ist die Frage?

Unbeständig mit kräftigen Regenfällen und Gewittern bleibt es noch bis zum Wochenende vor allem im Alpenraum. Ob es noch einmal so heftig komme wie in den vergangenen Tagen, stehe derzeit nicht fest, hieß es beim DWD. Am Freitag könne in Berglagen von 2.500 Metern und höher auch Schnee fallen. Erst zum Wochenende sei in den Alpen wieder mit freundlicherem Wetter zu rechnen.

Auch am Mittwoch bleibt der Osten Deutschlands vom Wetter begünstigt - dort wird voraussichtlich über mehrere Stunden hinweg die Sonne scheinen. In anderen Landesteilen ist zumindest mit einer Wolkendecke zu rechnen, stellenweise wieder mit Regen und Gewittern.