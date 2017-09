© dpa

Der Schauspieler Andreas Schmidt ist tot. Er starb im Alter von 53 Jahren nach längerer Krankheit am Donnerstag in Berlin, wie seine Agentin am Freitag mitteilte. Schmidt hinterlässt eine Frau und einen neun Jahre alten Sohn. Das Film- und Fernsehpublikum kannte ihn aus Filmen wie «Sommer vorm Balkon», außerdem wirkte er in zahlreichen Fernsehreihen wie «Tatort» und «Polizeiruf 110» mit.

Schmidt wurde 1963 in Heggen im Sauerland geboren und wuchs im Berliner Märkischen Viertel auf. Zuletzt lebte er in Berlin-Kreuzberg und war mit einer Amerikanerin verheiratet. Der gemeinsame Sohn wurde 2008 geboren.

Zahlreiche Preise

Der Schauspieler trat in zahlreichen Filmen und Fernsehreihen auf. So spielte er auch in Folgen von «Soko Stuttgart» und «Donna Leon». Er gehörte zum Team des KZ-Dramas «Die Fälscher», das 2008 mit dem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet wurde. Im April 2009 erhielt er den Deutschen Filmpreis als bester Nebendarsteller für seinen Auftritt in «Fleisch ist mein Gemüse». Zuletzt war er erst Anfang 2017 im Kinderfilm «Timm Thaler oder das verkaufte Lachen» im Kino zu sehen.