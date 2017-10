Jetzt per E-Mail teilen

© John Locher/AP/dpa

Auf einem Musikfestival in Las Vegas sind mindestens zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. 24 weitere Personen wurden wegen Schussverletzungen im University Medical Center der Stadt behandelt, wie Krankenhaussprecherin Danita Cohen in der Nacht zum Montag (Ortszeit) sagte. Zwölf von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Die Polizei teilte mit, ein Schütze sei außer Gefecht gesetzt.

Die Hintergründe der Tat waren zunächst unbekannt. Dutzende Streifenwagen säumten den berühmten Las VegasStrip, der teils abgesperrt wurde. Einige Polizisten gingen hinter ihren Fahrzeugen in Deckung, während andere mit Sturmgewehren in das Hotel und Kasino Mandalay Bay hineinrannten. Die Polizei rief per Twitter dazu auf, den südlichen Teil des Boulevards zu meiden.

Augenzeugen sagten, dass Country-Sänger Jason Aldean im Rahmen des Festivals gespielt habe, als zum Ende des Konzerts Schüsse gefallen seien. Sie hätten mehrere Opfer gesehen, als sie geflüchtet seien.

Wegen des Vorfalls wurden einige Flüge auf dem Weg zum internationalen Flughafen von Las Vegas umgeleitet.