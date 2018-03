In der afghanischen Hauptstadt Kabul hat es möglicherweise nahe einiger großer UN-Anwesen eine Explosion gegeben. Der Polizeisprecher der Stadt, Basir Mudschahid, sagte am Freitagmorgen, dass sie sich offenbar im Stadtviertel Kabel Bai im 9. Polizeibezirk ereignet habe.

An der großen Dschalalabad-Straße in der Gegend liegen zwei große Wohn- und Arbeitsanwesen der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen. In einem waren im Sommer auch die Büros der deutschen staatlichen Entwicklungshilfsorganisation GIZ eingezogen.

Sicherheitskräfte seien unterwegs, sagte Mudschahid. Mehr Informationen über die Art der Explosion, das genaue Ziel und den Ort habe er noch nicht. Auch zu möglichen Opfern konnte er noch keine Angaben machen. Der Sender Tolo TV berichtete von einem Selbstmordanschlag. Auf sozialen Medien waren Bilder einer hohen, dunklen Staub- und Rauchwolke zu sehen.