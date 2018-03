News

Abendnachrichten 02.03.2018

Drohender Handelskrieg: US-Präsident Trump will Strafzölle auf Stahl und Aluminium erheben.Härtere Strafen: Der Bundesrat verschärft den Kampf gegen Gaffer. Nervosität steigt: Am Wochenende heißt es wieder "And The Oscar Goes To".

17:12 min