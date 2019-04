Der tschechische Fußball-Nationalspieler Josef Sural ist bei einem Busunfall in der Türkei tödlich verunglückt. Der türkische Erstligist Alanyaspor teilte am Montagmorgen auf Twitter mit, dass Sural seinen schweren Verletzungen erlegen sei. Er wurde 28 Jahre alt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete, mehrere Spieler seien mit einem Minibus auf dem Rückweg von einem Auswärtsspiel im zentraltürkischen Kayseri (1:1) ins südtürkische Alanya gewesen, als der Bus sich überschlagen habe.

Sural sei nach einer Operation im Krankenhaus gestorben. Sechs weitere Spieler seien verletzt worden. Laut türkischen Medienberichten soll der Fahrer des Minibusses eingeschlafen sein.

Sural war erst im Januar von Sparta Prag zu Alanyaspor gewechselt. Er absolvierte bislang 20 Länderspiele für die tschechische Nationalmannschaft. In seiner Ligazeit bei Sparta Prag, Slovan Liberec und Zbrojovka Brünn erzielte er in 217 Begegnungen 52 Tore. "Er war ein bescheidener und ehrlicher Kerl", teilte Tschechiens Nationaltrainer Jaroslav Silhavy am Montag in Prag mit.