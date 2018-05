34.000 Hartz-IV-Leistungen gestrichen

News

Morgennachrichten 31.05.2018

Messerattacke in Flensburg: Polizistin erschießt Angreifer in IC. Fahrverbote in Kraft: Hamburg sperrt zwei Stra0en für Diesel-Autos. Bamf-Affäre weitet sich aus: Teure Berater kosten viel Geld. Showdown im Zollstreit: Straft Trump die EU ab?

03:46 min