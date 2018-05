Die Grünen wollen ihre politischen Überzeugungen in den kommenden Monaten hinterfragen - und fast vier von zehn Deutschen finden das richtig. 37 Prozent sind der Meinung, die Partei solle sich in ihrem neuen Grundsatzprogramm für neue Themen und Positionen öffnen, auch wenn sie klassische grüne Positionen aufgeben müsste. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

"Genau richtig"?

Dagegen ist jeder Fünfte der Meinung, die Grünen sollten sich noch stärker auf ihre klassischen Themen konzentrieren und ihre Positionen konsequenter formulieren. Zwölf Prozent finden die aktuellen Grünen-Positionen "genau richtig".

Die Partei hat mit der Arbeit an einem neuen Grundsatzprogramm begonnen und stellt unter anderem ihr striktes Nein zur Gentechnik in Frage. Die Deutschen sind gespalten: Den Einsatz von gentechnisch veränderten Pflanzen, um Menschen in regenarmen Gebieten zu ernähren, lehnen 48 Prozent ab, 40 Prozent sind dafür. Beim Thema Grundeinkommen, das die Grünen ebenfalls umtreibt, ist die Tendenz schon klarer: 65 Prozent wären dafür, um etwa Arbeitslosigkeit als Folge von Digitalisierung abzufangen, 25 Prozent dagegen.