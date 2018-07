Asyl: Wien beharrt auf Verzicht von Zurückweisungen

Nach der Einigung von Union und SPD im Asylstreit bleibt die Umsetzung der getroffenen Vereinbarungen angesichts der Widerstände in den Transitländern Österreich und Italien ungewiss. Er vertraue auf die Zusicherung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dass Deutschland keine Flüchtlinge an Österreich zurückweisen werde, für die sein Land nicht zuständig sei, sagte Kanzler Sebastian Kurz am Freitag. "Darüber hinaus gilt festzuhalten, dass wir ohnehin nicht bereit gewesen wären, Verträge zulasten unseres Landes abzuschließen."

Noch einmal gemeinsam überlegen

In dem am Donnerstagabend von CDU/CSU und SPD beschlossenen Papier ist weiter die Rede davon, dass Deutschland Asylbewerber, für die andere EU-Staaten zuständig sind, an Österreich auf Basis einer bilateralen Vereinbarung zurückweisen werde. Auf die Frage, ob Seehofer immer noch ein Abkommen mit Österreich anstrebe, antwortete die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, es gehe jetzt erst einmal darum, Vereinbarungen mit Italien und Griechenland zu treffen. Nur wenn diese nicht zustande kommen sollten, werde man "noch einmal gemeinsam überlegen".

Seehofer warnte im "Spiegel": "Es wäre keine gute Strategie, darauf zu setzen, dass es keine bilateralen Vereinbarungen gibt. Dann müssten wir darauf zurückgreifen, direkt an der Grenze abzuweisen." Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner bezweifelte im ZDF, dass der vereinbarte Kompromiss umgesetzt wird. Grund: Die dazu nötigen Abkommen mit Italien und Österreich kommen nach seiner Einschätzung nach nicht zustande. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schrieb mit Blick auf Seehofers jüngste Äußerungen auf Twitter: "Kleiner Tipp: Wenn du im Loch sitzt, hör auf zu buddeln."

Die Koalitionspartner hatten sich am Donnerstagabend geeinigt, dass Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben, an der deutsch-österreichischen Grenze zurückgewiesen werden - auf der Grundlage von noch auszuhandelnden Vereinbarungen mit Ersteinreiseländern und mit Österreich. Die Betroffenen sollen dazu in grenznahen Einrichtungen der Bundespolizei untergebracht werden. Hinter der Grenze soll es eine verstärkte Schleierfahndung geben; dort aufgegriffene Flüchtlinge sollen in den geplanten Ankerzentren ein beschleunigtes Prüfverfahren durchlaufen, wenn sie bereits woanders in der EU registriert sind.

SPD hat sich durchgesetzt

Nach Ansicht der Vize-Chefin der SPD-Bundestagsfraktion, Eva Högl, setzten sich die Sozialdemokraten beim Asylkompromiss der Bundesregierung auf ganzer Linie durch. "Von den ursprünglichen Plänen Seehofers ist nichts, aber auch gar nichts übriggeblieben", sagte sie hr-INFO. Der Kompromiss orientiere sich an SPD-Vorstellungen. Auch andere Sozialdemokraten sehen Seehofer auf ganzer Linie gescheitert. "Der greise bayerische Löwe brüllte ein letztes Mal und verkroch sich dann in seiner Höhle", sagte der Sprecher der Parteilinken, Matthias Miersch, der Deutschen Presse-Agentur.

Unionspolitiker begrüßten, dass sich die SPD hinter die Übereinkunft von CDU und CSU gestellt hätten. Mit dem neuen Transitverfahren an der Grenze zu Österreich werde erstmals die "unbefugte Weiterwanderung von Asylbewerbern" unterbunden, sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg (CDU) der dpa. Auch der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Stephan Harbarth, gab sich zuversichtlich, dass mit den in der Koalition vereinbarten Instrumenten die illegale EU-Binnenmigration weiter eingeschränkt und die Zahl der in Deutschland Asylsuchenden zusätzlich reduziert werden könne.

"Fiktion einer Asylpolitik"

Scharfe Kritik kam aus der Opposition. "Das ist die Fiktion einer Asylpolitik. Hier ist wenig bis gar nichts gelöst, aber viel Schaden angerichtet", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Samstag). "Dieser Pakt zulasten Dritter hat das Zeug, einen Dominoeffekt auszulösen und Europa zu sprengen."

Der stellvertretende AfD-Bundesprecher Georg Pazderski nannte das "ausbaldowerte x-te Asylpaket" der großen Koalition eine "reine Luftnummer, um die bayerischen Wähler und den deutschen Steuerzahler in Sicherheit zu wiegen und den falschen Eindruck zu erwecken, man habe die Migrantenströme jetzt aber nun wirklich im Griff".

Die migrationspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Linda Teuteberg, nannte die Ergebnisse "eine Blamage" für Seehofer und die gesamte große Koalition. "Mit den Transferzentren hat die CSU eine Bauchlandung hingelegt - wirkungslos statt wirkungsgleich." Im Ergebnis wird die Zuwanderung als solche kaum messbar gesteuert und geordnet werden. Auch die angekündigte Beschleunigung der Asylverfahren bleibt leider eine bloße Absichtsbekundung.

Der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende Wolfgang Kubicki orakelte in der "Welt" (Freitag) auf die Frage, wie lange Seehofer noch Innenminister bleibe: "Gut möglich, dass Seehofer und Merkel am Ende gemeinsam in den Sonnenuntergang reiten."