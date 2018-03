Peter Altmaier und Katarina Barley müssen gleich dreimal ran. Jens Spahn hat schon einen richtigen Minister-Termin, Heiko Maas sogar die erste Reise hinter sich. Nachdem nun die Kanzlerin gewählt und die gesamte neue Regierung vereidigt ist, war Donnerstag der große Tag der Amtsübergaben.

INNEN, HEIMAT, BAU - de Maizière an Seehofer: CSU-Chef Horst Seehofer (68) übernahm das mit neuer Macht ausgestattete Innenministerium, das nun auch fürs Bauen und für Heimat zuständig ist, wie mehrere Kabinettskollegen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ob er mit Vorgänger Thomas de Maizière (64/CDU) nochmal über seinen "Heimatmuseum"-Versprecher von neulich gelacht hat?

KANZLERAMT - Altmaier an Braun: Peter Altmaier (59/CDU), der bisherige Chef der Regierungszentrale, übergab den Job an Nachfolger Helge Braun (45/CDU). Zum Glück liegen Wirtschafts- und Finanzministerium nicht allzu weit entfernt - sonst wäre es für den Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel (63/CDU) noch stressiger geworden. Denn er hatte am Donnerstag gleich drei Termine.

WIRTSCHAFT - Zypries an Altmaier: Brigitte Zypries (64/SPD) hatte das Wirtschaftsministerium schon halb im Wahlkampf übernommen und blieb nur ein gutes Jahr. "Bitte vergesst mir bei dieser rein männlichen Führung die Frauen nicht", mahnte sie bei der Amtsübergabe an Altmaier mit Blick auf die Führungsriege im Wirtschaftsministerium. Der neue hielt eine launige Rede in der überfüllten Aula und kündigte an, das «ganze Gewicht» seiner Person dafür einzusetzen, dass das Ministerium in der Zukunft eine große Rolle in der Regierung spiele.

FINANZEN - Altmaier an Scholz: Anschließend ging es für Altmaier weiter ins Bundesfinanzministerium. Der Saarländer hatte das Ressort seit Oktober geschäftsführend geführt, nachdem Wolfgang Schäuble (75/CDU) Bundestagspräsident geworden war. Nachfolger Altmaiers wird der kommissarische SPD-Chef und künftige Vizekanzler Olaf Scholz (59). Der war zuvor zurückgetreten - als Hamburger Bürgermeister.

GESUNDHEIT - Gröhe an Spahn: Der neue Minister für Gesundheit und Pflege geht seinen Job schwungvoll und gewohnt selbstbewusst an. Jens Spahn (37/CDU) übernahm nicht nur das Amt von Hermann Gröhe (57/CDU), er hatte wenige Stunden später auch schon den ersten echten Termin auf einem Kongress zur Klinikfinanzierung und -politik. Er will nicht weniger als "das Leben besser machen, den Alltag vieler Menschen besser machen", wie er dort ankündigte.

JUSTIZ - Maas an Barley: Heiko Maas (51/SPD) hatte als Außenminister schon von Sigmar Gabriel (58/SPD) übernommen und seine erste Paris-Reise hinter sich, als er seinen bisherigen Wirkungsort - das Justizministerium - an Parteifreundin Katarina Barley (49) übergab. Die wiederum wechselt auch die Funktion im Kabinett, in das sie erst im vergangenen Juni eingezogen war.

FAMILIE - Barley an Giffey: Die Ex-Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey (39/SPD), wechselt nicht die Stadt, macht aber einen riesigen Sprung. "Das war überhaupt keine leichte Entscheidung", gestand sie, als Barley ihr formell das Familienministerium übergab. Die Neuköllner hätten ihr mitgegeben: "Bleiben Sie wie Sie sind, verlieren Sie ihre Bodenhaftung nicht, und vergessen Sie uns nicht."

UMWELT - Hendricks an Schulze: Eine Schlüsselübergabe habe es nicht gegeben, erklärte Svenja Schulze (49/SPD) im Büro ihrer Vorgängerin Barbara Hendricks (65/SPD), denn ins Umweltministerium komme man mit einem Badge. Hendricks gab ihr mit auf den Weg, mit Verkehrs-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministern vorsichtig umzugehen. Denn Streitereien mit diesen Kollegen sind schon vorprogrammiert.

BILDUNG - Wanka an Karliczek: Die ehemalige Hotelmanagerin und bisher eher unbekannte Anja Karliczek (46/CDU) übernahm das Bildungsministerium in Bonn von Johanna Wanka (66/CDU). Offizielle Bilder zeigten die beiden gut gelaunt mit Blumen. "Jeder soll eine Chance haben auf gute Bildung und auf eine gute Weiterbildung", sagte die neue Ressortchefin in einem Video. Sie freue sich drauf, sich um Ganztagsangebote und digitale Ausstattung zu kümmern.

ARBEIT - Barley an Heil: Auch Barley musste dreimal in die Kameras lächeln. Neben dem Familienministerium übergab sie auch das Ministerium für Arbeit und Soziales, das sie im September kommissarisch übernommen hatte. Neuer Hausherr ist Hubertus Heil (45/SPD).

VERKEHR - Schmidt an Scheuer: Am Mittwoch hatte Christian Schmidt (60/CSU) schon das Agrarressort an Julia Klöckner (45/CDU) übergeben. Am Donnerstag war er nicht dabei, als Andreas Scheuer (43/CSU) in Bonn das Verkehrsministerium übernahm. In Anspielung auf einen Vorwurf, den Kritiker oft seinem Vor-Vorgänger Alexander Dobrindt (47/CSU) machten, zitierte Scheuers Sprecher den neuen Minister: "Ich bin nicht der Buddy der Auto-Bosse, ich bin der Kumpel der Fließbandarbeiter."