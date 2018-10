Bayerns Ministerpräsident Markus Söder

"Wir nehmen es an mit Demut und werden daraus Lehren ziehen müssen."

"Man muss lernen im Amt, aber das kann ich."

CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer

"Natürlich habe ich als Parteivorsitzender auch Mitverantwortung für dieses Wahlergebnis."

Erwin Huber, früherer CSU-Chef

"Das ist eine schwere Niederlage. Alles unter 40 Prozent ist schrecklich für die CSU."

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer

"Dass die Streitigkeiten der vergangenen Monate, insbesondere auch der Tonfall und der Stil, kein Rückenwind für die Wahlen in Bayern waren, steht außer Frage."

Julia Klöckner (CDU), Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, via Twitter

Kein einfacher Tag für uns in der Union. Aber klar ist: Die CSU hat den Auftrag zur Bildung der Regierung erhalten. Bayern steht im Ländervergleich bestens da. Jetzt geht es um die Bildung einer stabilen Regierung — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) October 14, 2018

Andrea Nahles, SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende

"Wir konnten jedenfalls die Wähler nicht überzeugen und das ist bitter"

Thomas Oppermann (SPD), Bundestagsvizepräsident, via Twitter

Wahlausgang ist ein Desaster für SPD+CSU.Unser Fehler in #Bayern: wir haben schon vor Jahren die politische Mitte preisgegeben und werden deshalb von Abstrafung der Volksparteien besonders hart getroffen. Hauptursache für d.Debakel:die politische Geisterfahrt von Söder+Seehofer — Thomas Oppermann (@ThomasOppermann) October 14, 2018

Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der Grünen

"Natürlich sind wir bereit, Verantwortung für dieses schöne Land zu übernehmen. Ich selber bin ja auch nicht in die Politik gegangen, um in Schönheit am Spielfeldrand zu sterben, sondern um Gesellschaft zu verändern."

Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh am Wahlabend

"Es ist bereits fünf nach zwölf. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir uns prüfen müssen, ob wir mit unseren Themen und Inhalten die Menschen überhaupt noch erreichen."

Robert Habeck, Grünen-Chef nach der ersten Prognose

"Wenn es ungefähr so kommt, haben die Menschen in Bayern Veränderung gewählt."

Annalena Baerbock, Parteivorsitzende der Grünen

"Heute in diesen Stunden hat Bayern Haltung, Menschenrechte und Menschlichkeit gewählt, und das ist ein gutes Signal für ganz Deutschland."

Georg Pazderski, AfD-Bundesvize

"Die SPD ist nur noch eine bedeutungslose Randerscheinung. Merkel bröckelt die Machtbasis weg. Sie ist nur noch Kanzlerin auf Abruf. Uns gehört die Zukunft"

AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen via Twitter

Bernd Riexinger, Bundespartei-Chef der Linken, zum Ergebnis seiner Partei

"Ich finde, das ist für die bayerischen Linken kein Grund, in Sack und Asche zu gehen."

Christian Lindner, FDP-Parteichef

"Aber heute haben wir nach einem engagierten Wahlkampf den Optimismus, dass am Ende dieses Abends es in Bayern die zehnte Landtagsfraktion der Freien Demokraten in Deutschland gibt"