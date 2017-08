© dpa

Eine ehemalige CIA-Geheimagentin möchte Twitter kaufen und US-Präsident Donald Trumpaus dem Kurznachrichtendienst verbannen. Valerie Plame Wilson hat eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um Geld einzusammeln und genug Twitter-Aktien zu kaufen, um Einfluss auf das Unternehmen nehmen zu können.

Zu Beginn der Kampagne in der vergangenen Woche twitterte Wilson: «Wenn Vorstände von @Twitter Trumps Gewalt und Hass nicht abstellen, dann liegt es in unseren Händen.» Auf der Crowdfunding-Plattform GoFundMe war über die Kampagne zu lesen, Trumps Tweets schadeten dem Land und setzten Menschen Gefahren aus. Twitter äußerte sich zu dem Vorhaben zunächst nicht.

Trump-Tweets kommen an

Die GoFundMe-Seite nennt ein Ziel von einer Milliarde Dollar, die eingesammelt werden sollen. Am Mittwochnachmittag hatte sie weniger als 6000 Dollar eingesammelt. Die geringe Teilnahme zeige, dass die Bevölkerung Trumps Gebrauch von Twitter möge, erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, in einer Mitteilung. Die Aktion sei ein «lächerlicher Versuch», den Präsidenten in seinen Rechten des ersten Zusatzartikels der US-Verfassung zu beschränken, die unter anderem die Meinungsfreiheit beinhalten. Dies sei ein deutlicher Ausdruck von Hass und Intoleranz, hieß es in der Erklärung.

Wilsons Identität als CIA-Agentin war von einem Regierungsmitarbeiter 2003 öffentlich gemacht worden. Sie schied 2005 aus dem Geheimdienst aus.