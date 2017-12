© dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich offenbar um eine Verbesserung der angespannten Beziehungen zu mehreren europäischen Ländern bemühen. Die Türkei müsse «die Zahl der Feinde verringern und Freunde vermehren», sagte Erdogan in Kommentaren, die am Donnerstag in der Zeitung «Hürriyet» veröffentlicht wurden. Erdogan beschrieb die Regierungschefs Deutschlands, der Niederlande und Belgiens als «alte Freunde». Kontakte mit ihnen in letzter Zeit seien «ziemlich gut» gewesen. Sie teilten die Ansichten der Türkei zu Jerusalem, sagte er.

Die Beziehungen hatten sich verschlechtert, nachdem die Behörden in einigen europäischen Ländern türkische Regierungsminister daran gehindert hatten, vor einem Referendum in der Türkei an im Ausland lebende Wähler gerichtete Kundgebungen abzuhalten. Erdogan warf europäischen Beamten Rassismus vor und beschuldigte sie, Terroristen Unterschlupf zu gewähren und sich wie «Nazis» zu benehmen.

Europäische Nationen sind auch beunruhigt wegen der Verschlechterung der Menschenrechtslage und des Zustands demokratischer Institutionen in der Türkei.