Ein FDP-Politiker in Sachsen-Anhalt hatte eine innovative Wahlkampfidee: Geld für Wahlstimmen. Jörg Schnurre ließ zu diesem Anlass an 150 Haushalte Wahlwerbe-Flyer verteilen. "Wenn ich in den Bundestag gewählt werde, dann bekommst DU mit dieser Karte 2 Euro von mir geschenkt. Einfach so." Einen weiteren Euro versprach Schnurre für jeden, der ein Foto von sich und dem Flyer auf Facebook oder Instagram postet. Auf seiner Facebook-Seite erntete der Kandidat einen Sturm der Entrüstung. Inzwischen hat Schnurre die umstrittene Aktion wieder eingestellt.

Viele Nutzer hielten die Aktion für einen Versuch der Wählerbestechung. Schnurre, auf der FDP-Seite im Internet als "Hauptmann d. R., Diplom-Sozialwissenschaftler, Referent des Oberbürgermeisters, Kneipenbesitzer, Unternehmensgründer" ausgewiesen, sagte, die Aktion werde beendet. Er habe die rechtliche Situation nicht genau genug geprüft. Die Aktion überschreite rechtliche Grenzen und greife in die Unabhängigkeit des Wählers ein. Schnurre will ein Entschuldigungs-Schreiben verschicken.

Schnurre tritt als Direktkandidat im Wahlkreis Dessau-Wittenberg an.