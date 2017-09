© dpa

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) soll in Syrien gut 11 000 Blanko-Pässe erbeutet haben. Das gehe aus Berichten des Bundesinnenministeriums hervor, berichtet die «Bild am Sonntag». Darin heiße es mit Blick auf das Bundeskriminalamt: «Nach BKA-Informationen befinden sich (...) insgesamt 11 100 syrische Blanko-Pässe mit folgenden Seriennummern in den Händen des IS». Die Sicherheitsbehörden fahnden nach den Pässen unter anderem deshalb, weil das Risiko besteht, dass der IS so Kämpfer in Deutschland einschleusen könnte.

Weil der IS militärisch weitestgehend auf dem Rückzug ist, will die Terrormiliz mit Anschlägen im Westen Aufmerksamkeit erhaschen. Der IS steht kurz davor, die einstige Hochburg Dair as-Saur zu verlieren. Auch in seiner faktischen Hauptstadt Al-Rakka sei der IS militärisch fast besiegt, sagte Staffan de Mistura, der UN-Sondervermittler im Syrien-Konflikt.

IS-Führer Al-Bagdadi vermutlich noch am Leben

Das US-Militär geht davon aus, dass IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi noch am Leben ist. Der Kommandeur des von den USA angeführten Militärbündnisses gegen den IS, Stephen Townsend, sagte, er habe aus Geheimdienstquellen einige Hinweise gesehen, dass Al-Bagdadi noch lebe. Ins Detail ging er nicht.

Der IS-Führer war schon mehrfach für tot erklärt worden. Zuletzt hatte Russland im Juni verkündet, es prüfe Berichte, wonach Al-Bagdadi bei einem Luftangriff außerhalb der syrischen IS-Hochburg Al-Rakka ums Leben gekommen sei. Wenig später sagte Vizeaußenminister Oleg Syromolotow, Al-Bagdadi sei mit hoher Wahrscheinlichkeit tot.