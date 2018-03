Die Grundsicherung ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen - mit insgesamt 18,2 Millionen Hartz-IV-Beziehern in den vergangenen zehn Jahren. Doch jetzt könnte es eine Kehrtwende geben. Nicht mehr nur Linke, Aktivisten und Sozialverbände stellen sich gegen Hartz. Immer mehr Politiker auch von Union und SPD wollen das System umkrempeln.

Nicht nur wegen Jens Spahn ist Bewegung in die Sache gekommen. Kurz vor seinem Antritt als Gesundheitsminister hat der CDU-Politiker Hartz als ausreichend bewertet und damit wohl gezielt eine Welle der Empörung ausgelöst.

So zeigt sich beispielsweise Bundesarbeitsminister Hubertus Heil offen für Gespräche über eine Abschaffung von Hartz IV und die Einführung eines solidarischen Grundeinkommens. «Das ist eine notwendige Debatte, die wir führen werden», sagte der SPD-Politiker der «Bild»-Zeitung. «Ich setze dabei auf konkrete und machbare Lösungen, die der Lebensrealität der Menschen entsprechen.»

Erste Erfolge im Hartz-System

Eine Alternative dazu verlangt etwa auch SPD-Parteivize Ralf Stegner. Schon länger wirbt Berlins Regierungschef Michael Müller für eine «Neue Soziale Agenda» mit einem «solidarischen Grundeinkommen»: Die Mittel für Langzeitarbeitslose sollten besser verwendet werden, um für sie eine freiwillige und unbefristete Tätigkeit bei den Kommunen zu bezahlen. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer rief im «Tagesspiegel» dazu auf, diesen Gedanken aufzunehmen und ihn weiterzudenken. «Am Ende eines solchen Prozesses könnte das Ende von Hartz IV stehen.»

Rund sechs Millionen Hartz-IV-Bezieher gibt es, viele haben noch einen Minijob. 857.000 gelten als langzeitarbeitslos. Guckt man sich die Tabellen der Bundesagentur für Arbeit genauer an, sieht man: Bewegung gibt es im System schon heute. Jeden Monat verlassen bis zu vier Prozent der Hartz-IV-Bezieher die Grundsicherung, eine ähnlich große Zahl kommt wieder in den Bezug. Rund drei Viertel der Betroffenen, die es aus Hartz heraus schaffen, kommen zumindest im nächsten Vierteljahr nicht wieder in den Bezug zurück.

Wer neu auf Hartz IV angewiesen ist, tut dies oft nicht auf Dauer, dies gilt vor allem für Jüngere. Bei den 15- bis 25-Jährigen liegt die Wahrscheinlichkeit, kürzer als ein Jahr im System zu bleiben, bei 53 Prozent, bei den 25- bis 55-Jährigen bei 46 Prozent. Bei ihnen liegt das Risiko, vier Jahre und länger Grundsicherung zu brauchen, bei 22 Prozent. Die über 55-Jährigen haben sogar ein Risiko von 45 Prozent, vier Jahre und länger auf Hartz IV angewiesen zu sein.